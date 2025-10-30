Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα – Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος, στη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ενδείξεις πιθανής «φούσκας» στην αγορά οικιστικών ακινήτων, κάνοντας λόγο για «απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Δεν έπιασαν ακόμα «ταβάνι» οι τιμές

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η εξέλιξη των τιμών στην ελληνική αγορά κατοικιών δεν παρουσιάζει ακόμη σημάδια κόπωσης, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων. Αναμένεται επομένως η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα

Η ΤτΕ κάνει ευθέως λόγο για «στεγαστικό πρόβλημα», το οποίο οξύνεται στην Ελλάδα από ένα συνδυασμό παραγόντων: τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε οικιστικά ακίνητα και στα ενοίκιά τους, τη φορολογική επιβάρυνση, τα αυξημένο λειτουργικό κόστος (πάγιοι λογαριασμοί, δόσεις δανείων, συντήρηση-επισκευές κ.λπ).

