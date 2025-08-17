Πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: Τα 2 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Πούτιν

H διμερής σύνοδος στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν τελείωσε, η ειρήνη όμως στην Ουκρανία δεν έχει έρθει. Τα σενάρια για το πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει συνολική κατάπαυση του πυρός, αρχίζουν και διαφαίνονται σχολιάζει η WSJ.
Αφού ο Βλάντιμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν δέχεται μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός παρά μόνο μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία, φαίνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί το επόμενο διάστημα να αποφασίσει να χάσει εδάφη αλλά στο τέλος να κάνει την Ουκρανία να επιβιώσει ως ένα ασφαλές και κυρίαρχο κράτος –αν και συρρικνωμένο-. Από την άλλη η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει πολύ γρήγορα και γη αλλά και κυριαρχία και να βρίσκεται ξανά στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, αναφέρει το ίδιο μέσο στην ανάλυσή του.
Το τι από τα δύο θα συμβεί αλλά και το πότε, παραμένει άγνωστο. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι τώρα στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ (το βράδυ της Δευτέρας) στη Ουάσινγκτον. Όπως είπε ο Αμερικανός, αν πάει καλά στη συνέχεια θα κάνουν τριμερή και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ