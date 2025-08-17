Πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: Τα 2 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Πούτιν

H διμερής σύνοδος στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν τελείωσε, η ειρήνη όμως στην Ουκρανία δεν έχει έρθει. Τα σενάρια για το πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει συνολική κατάπαυση του πυρός, αρχίζουν και διαφαίνονται σχολιάζει η WSJ.

Αφού ο Βλάντιμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν δέχεται μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός παρά μόνο μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία, φαίνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί το επόμενο διάστημα να αποφασίσει να χάσει εδάφη αλλά στο τέλος να κάνει την Ουκρανία να επιβιώσει ως ένα ασφαλές και κυρίαρχο κράτος –αν και συρρικνωμένο-. Από την άλλη η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει πολύ γρήγορα και γη αλλά και κυριαρχία και να βρίσκεται ξανά στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, αναφέρει το ίδιο μέσο στην ανάλυσή του.