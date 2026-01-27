Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ούτε στα 20 ούτε στα 50: Αυτή είναι η ηλικία στην οποία είμαστε πιο ευτυχισμένοι

Share

Η συγγραφέας Έλσα Πούνσετ προσεγγίζει την έννοια της ευτυχίας με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και στοχαστικό τρόπο. Αντί να τη συνδέει με εξωτερικά επιτεύγματα ή στιγμές ευφορίας, εστιάζει στην εσωτερική συνοχή, την αίσθηση ότι ζούμε σύμφωνα με τον αληθινό μας εαυτό.

Για εκείνη, η ευτυχία δεν είναι το αποτέλεσμα της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή της αποφυγής συγκρούσεων, αλλά η ικανότητα να ζούμε σε αρμονία με τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, ακόμα κι όταν αυτές δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες της κοινωνίας γύρω μας.

Στην εποχή μας, όπου η συνεχής σύγκριση με άλλους μέσω των κοινωνικών δικτύων και οι αυξημένες πιέσεις για να ανταποκριθούμε σε εξωτερικές προσδοκίες συχνά μας οδηγούν σε συναισθηματική εξάντληση.

Η Έλσα Πούνσετ, μιλώντας στο ισπανικό περιοδικό Hola!, μας προτρέπει να κοιτάξουμε πιο μέσα μας και να ακούσουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Η ένταση των κοινωνικών απαιτήσεων, η αίσθηση ότι «έχουμε τα πάντα», ενώ ταυτόχρονα νιώθουμε αδιάθετοι ή απογοητευμένοι, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Η έλλειψη ενθουσιασμού, ο υπερβολικός θόρυβος γύρω μας και τα σήματα του σώματός μας, τα οποία συχνά αγνοούμε, είναι ενδείξεις ότι κάτι σημαντικό απαιτεί προσοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του bovary.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΟΠΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode