Ούτε στα 20 ούτε στα 50: Αυτή είναι η ηλικία στην οποία είμαστε πιο ευτυχισμένοι

Η συγγραφέας Έλσα Πούνσετ προσεγγίζει την έννοια της ευτυχίας με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και στοχαστικό τρόπο. Αντί να τη συνδέει με εξωτερικά επιτεύγματα ή στιγμές ευφορίας, εστιάζει στην εσωτερική συνοχή, την αίσθηση ότι ζούμε σύμφωνα με τον αληθινό μας εαυτό.

Για εκείνη, η ευτυχία δεν είναι το αποτέλεσμα της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή της αποφυγής συγκρούσεων, αλλά η ικανότητα να ζούμε σε αρμονία με τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, ακόμα κι όταν αυτές δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες της κοινωνίας γύρω μας.

Στην εποχή μας, όπου η συνεχής σύγκριση με άλλους μέσω των κοινωνικών δικτύων και οι αυξημένες πιέσεις για να ανταποκριθούμε σε εξωτερικές προσδοκίες συχνά μας οδηγούν σε συναισθηματική εξάντληση.

Η Έλσα Πούνσετ, μιλώντας στο ισπανικό περιοδικό Hola!, μας προτρέπει να κοιτάξουμε πιο μέσα μας και να ακούσουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Η ένταση των κοινωνικών απαιτήσεων, η αίσθηση ότι «έχουμε τα πάντα», ενώ ταυτόχρονα νιώθουμε αδιάθετοι ή απογοητευμένοι, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Η έλλειψη ενθουσιασμού, ο υπερβολικός θόρυβος γύρω μας και τα σήματα του σώματός μας, τα οποία συχνά αγνοούμε, είναι ενδείξεις ότι κάτι σημαντικό απαιτεί προσοχή.

