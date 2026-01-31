Θεοδώρα Σταθούλη: «Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα»- Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας η αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης

«Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα», αναφέρει η Θεοδώρα Σταθούλη αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης, με αφορμή περιστατικό τραυματισμού στην αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης.
Η αρμόδια αντιδήμαρχος ανέφερε πως έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες καθώς προτεραιότητα του δήμου αποτελεί η ασφάλεια όλων όσοι γυμνάζονται στους αθλητικούς χώρους.
Ειδικότερα , ανέφερε: Σε σχέση με το ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με την οικογένεια του αθλητή και εκφράστηκε το ειλικρινές ενδιαφέρον και η στήριξή μας.
Ο χώρος τέθηκε άμεσα σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος του εξοπλισμού μετά το συμβάν και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις όπου απαιτούνται, με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των χρηστών.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου λειτουργούν με κανονισμό χρήσης και συγκεκριμένες διαδικασίες ευθύνης και εποπτείας. Το περιστατικό εξετάζεται αρμοδίως και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Η ασφάλεια αθλητών και πολιτών αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα.
Ευχόμαστε στον αθλητή ταχεία και πλήρη ανάρρωση.