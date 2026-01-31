Θεοδώρα Σταθούλη: «Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα»- Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας η αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης

«Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα», αναφέρει η Θεοδώρα Σταθούλη αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης, με αφορμή περιστατικό τραυματισμού στην αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος ανέφερε πως έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες καθώς προτεραιότητα του δήμου αποτελεί η ασφάλεια όλων όσοι γυμνάζονται στους αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα , ανέφερε: Σε σχέση με το ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην αίθουσα βαρών του ΔΑΚ Τρίπολης, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.