ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Π. Μαντάς: Αναγκαία μια δέσμη με 7+1 παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (video)

Διαδοχικές είναι οι παρεμβάσεις του Βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλή Μαντά με έμφαση στην υποστήριξη της μεσαίας τάξης. Στο επίκεντρο των τελευταίων του ενημερώσεων τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η ανεύρεση λύσεων στα προβλήματα που εντοπίζονται. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε και η συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με ένα υπόμνημα για 7+1 παρεμβάσεις-ελαφρύνσεις με κύριο το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις χωρίς περιορισμούς, την θέσπιση ακατάσχετου εταιρικού λογαριασμού, αλλά και την άρση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Δείτε εδώ.

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας σημείωσε πως είναι ειλημμένη η απόφαση να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και μίλησε για μια δέσμη μέτρων που μπορούν δίχως δημοσιονομικό κόστος να συνεισφέρουν σημαντικά. Επίσης, εστίασε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς που μίλησε για τα ζητήματα αυτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST στάθηκε και στην ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη με την οποία ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των περιοχών της Μεσσηνίας που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες. Δείτε εδώ

