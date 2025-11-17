Π. Μαντάς: «Η Μεσσηνία με την ολοκλήρωση των οδικών έργων και την αναβάθμιση του αεροδρομίου πραγματικά αλλάζει σελίδα» (video)

Η πρόοδος των εργασιών στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, φέρνει την περιοχή ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη και στις ασφαλείς μετακινήσεις. «Η Μεσσηνία αλλάζει σελίδα με αυτό το έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περικλής Μαντάς. Ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, με παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, τόνισε τη σπουδαιότητά του και επεσήμανε ότι η υλοποίησή του ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Ο κ. Μαντάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας τις προσπάθειες τόσο του αρμόδιου Υπουργείου όσο και της παραχωρησιούχου εταιρείας. «Πολύ σύντομα θα έχουμε και το σύνολο των εργοταξίων, τα οποία θα λειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση του Πάτρα – Πύργος, ώστε να μπούμε σε ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς».

Ένα έργο που συνάντησε εμπόδια, κυρίως σε θέματα ιδιοκτησιών, με τον κ. Μαντά να υπογραμμίζει ότι «υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα προβλήματα», είπε εξηγώντας πως όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν υπόψη του Υπουργού και, όπως τόνισε, «εφόσον υπάρχει δυνατότητα, το Υπουργείο είναι ανοικτό για να διορθώσει τα όποια προβλήματα ή να κάνει προσθήκες ή αλλαγές», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο σχεδιασμός που έχει γίνει από την αρχή θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο αυτοκινητόδρομος να ολοκληρωθεί βάσει χρονοδιαγράμματος». Για τις καθυστερήσεις του παρελθόντος, ο κ. Μαντάς υπενθύμισε και ορισμένες πολιτικές επιλογές: «Το 2015, ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση της ΝΔ ενέταξε το συγκεκριμένο έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εάν η επόμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το προχωρούσε, και δεν άφηνε το έργο αυτό στο συρτάρι σχεδόν μέχρι τις εκλογές, δεν θα είχαμε χάσει εκείνα τα 4 χρόνια… και σήμερα ο δρόμος πιθανόν να ήταν έτοιμος!». Ο κ. Μαντάς χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «το ενέταξε στα 7 εμβληματικά ΣΔΙΤ σε όλη τη χώρα».

ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΤΣΑΚΩΝΑ

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης τοποθέτησε ο Μεσσήνιος βουλευτής και το έργο Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, εστιάζοντας στη δημόσια δέσμευση του Υπουργού ότι αξιολογούνται οι επιλογές υλοποίησής του. Όπως σημείωσε, «πλέον είμαστε σε πολύ καλό στάδιο ως προς την αξιολόγηση της λύσης που θα επιλεγεί και πολύ σύντομα θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είναι ένα έργο μεγάλο και αρκετά υψηλού κόστους, όμως πλέον, με την Ολυμπία Οδό, η οποία συζητά το ζήτημα της επέκτασης της υφιστάμενης παραχώρησης, και με τη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, αφού ολοκληρώσαμε το Πάτρα – Πύργος, που ήταν πολύ σημαντικό ζήτημα και για την Ε.Ε., μπορούμε να προχωρήσουμε με συνέπεια».

ΤΟ «ΦΑΟΥΛ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

Ο Περικλής Μαντάς χαρακτήρισε ως ένα «φάουλ που ξεκίνησε από την αρχή» το γεγονός ότι η παράκαμψη της Πύλου δεν είναι ενταγμένη σε ΣΔΙΤ. «Γνωρίζουμε τα προβλήματα που πιθανόν να έχει με τα αρχαία στην περιοχή και τον τρόπο που μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Ωστόσο, το 2025, τίποτα δεν είναι αξεπέραστο. Πρέπει πάση θυσία, μέχρι να ολοκληρωθεί ο δρόμος, να βρεθεί τρόπος ώστε η παράκαμψη της Πύλου να ενταχθεί στο ΣΔΙΤ και να χρηματοδοτηθεί για υλοποίηση. Είναι κάτι που έχουμε ζητήσει όλοι από το Υπουργείο».

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ

Για το έργο που αφορά στην παράκαμψη της Γιάλοβας, εξήγησε πως «έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες», κατατάσσοντάς το στα σημαντικά για την περιοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι «θα αγγίξει τα 50 εκατομμύρια ευρώ» και «θα προσδώσει, μαζί με την ολοκλήρωση του Καλαμάτα – Πύλος, μια νέα εικόνα στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες».

ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στο πλέγμα των δομών που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής συγκαταλέγεται και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, για το οποίο ο Μεσσήνιος βουλευτής σημείωσε: «Είμαστε στην ευτυχή θέση να περιμένουμε την οριστική υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία είναι ένα σύμπλεγμα τριών εταιρειών της Fraport», μια «τριπλέτα που εγγυάται την ορθή και γρήγορη λειτουργία αλλά και την αναβάθμιση του αεροδρομίου». Ο κ. Μαντάς τόνισε ότι «μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα κυρωθεί αμέσως μετά στη Βουλή και πλέον ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει την επένδυση, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια».

Σημειώνοντας τέλος: «Η Μεσσηνία με την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων έχει ένα λαμπρό μέλλον και πραγματικά αλλάζει σελίδα!»