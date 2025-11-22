Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Νέες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους παραγωγούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες της χώρας αποτέλεσαν οι σημερινές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ., Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στηρίζοντας σταθερά τον πρωτογενή τομέα, προέβη σε αναλυτική δήλωση για τις πληρωμές και τα οφέλη τους για τους παραγωγούς της Ηλείας και ολόκληρης της χώρας. Όπως αναφέρει, «είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή δέσμη πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ο Οργανισμός κατέβαλε 46 εκατ. ευρώ σε 82.870 δικαιούχους για συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024.

Στη σημερινή πληρωμή εντάχθηκαν σημαντικά προϊόντα για την αγροτική οικονομία της Ηλείας και της χώρας μας, όπως ο αραβόσιτος και η Κορινθιακή σταφίδα, ενισχύοντας παραγωγούς που αποτελούν θεμέλιο της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ενεργεί αποφασιστικά και με συνέπεια για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Η έγκαιρη εκταμίευση των ενισχύσεων δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση και αποτελεσματικός συντονισμός ανάμεσα στην κυβέρνηση, το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες της Ηλείας και όλης της Ελλάδας λαμβάνουν αυτά που δικαιούνται — με σεβασμό στην εργασία τους και στο σημαντικό έργο που προσφέρουν στην πατρίδα μας».