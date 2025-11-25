Παναγιώτης Θεοχάρης: «Απελπιστική και τραγική η φετινή ελαιοπαραγωγή – Τεράστια καταστροφή στις ελιές Καλαμών» (video)

«Απελπιστική και τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση» της φετινής ελαιοπαραγωγής -και ειδικά για τις ελιές Καλαμών- ο Παναγιώτης Θεοχάρης Έμπορος Αγροτικών προϊόντων, ο οποίος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ανέφερε «υπάρχουν τρεις κατηγορίες παραγωγών. Αυτοί που σαπίζουν οι ελιές στα δέντρα αυτοί που μαζεύουν τώρα με μικρότερο κοστολόγιο και εκείνοι που έχουν μαζέψει την πρώτη παρτίδα ελιάς και με τις βροχές να κάνουν χειρότερη την κατάσταση». Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «δραματική μείωση παραγωγής και κακής ποιότητας ελιά» τονίζοντας πως «σε Ανδρούσα και τα περίχωρα η καταστροφή αγγίζει το 100%». Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για «μεγάλες οι ευθύνες σε Περιφέρεια σε Διεύθυνση Γεωργίας και στο υπουργείο. Να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες το υπουργείο να βρει άμεσα λύση .Για να προλάβουμε τον δάκο πρέπει να χτυπήσουμε αρχές Ιουνίου φέτος ξεκίνησαν 10 Αυγούστου αν γεννήσει η πρώτη γενιά δεν ελέγχεται μετά ο πληθυσμός και το γλοιοσπόριο εξαπλώνεται με τη βοήθεια του δάκου».

Μάλιστα πολλοί παραγωγοί αναγκάζονται να ξεκινήσουν νωρίτερα τη συγκομιδή «Έχει αρχίσει ο κόσμος και μαζεύει με αποδόσεις 12 και 13 που σημαίνει ότι έχει χάσει την παραγωγή. Το λάδι αυτό δεν τρώγεται έχει αξία γύρω στα τρία ευρώ και ο ελαιοπαραγωγός βγάζει μόνο τα εργατικά του. Δε θα έχει να φάει λάδι από το κτήμα του». Παράλληλα στάθηκε στην ανάγκη καταγραφής των ζημιών και να δοθούν αποζημιώσεις «Δεν έχω δει ένα γεωπόνο από τη διεύθυνση Γεωργίας να κάνει μια αυτοψία. Οι πληγέντες πως θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ο πράσινος χρυσός της Μεσσηνίας θα γίνει πετρέλαιο της Μεσσηνίας. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να δώσει αποζημίωση υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταστραφεί» ενώ αναφέρθηκε και στις ψηφιακές αλλαγές που φέρνει το υπουργείο από τη νέα χρονιά λέγοντας «Από το χρόνου πρέπει ο αγρότης να κόβει ηλεκτρικό τιμολόγιο στο κτήμα του για να το παραδώσει πως θα το κάνει ένας αγρότης 80 ετών».