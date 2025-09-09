Πάνω από 200 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έτρεξαν στον ορεινό αγώνα δρόμου “Kalamata Mountain Run” του ΕΟΣ Καλαμάτας

Με απόλυτη επιτυχία και έντονο παλμό ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ορεινός αγώνας δρόμου “Kalamata Mountain Run” που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στην πανέμορφη περιοχή του όρους Καλαθίου δίπλα στην Καλαμάτα. Σκοπός του αγώνα είναι η προβολή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής μέσω της γνωριμίας με τα μονοπάτια που συνδέουν την Καλαμάτα με τον Ταΰγετο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε αθλητές, εθελοντές και θεατές. Περισσότεροι από 200 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στις διαδρομές των 9km και 25k που διέσχιζαν μονοπάτια μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με απαιτητικά υψομετρικά και τεχνικά περάσματα.

Ιστορία έγραψαν όλοι οι τερματίσαντες, κυρίως όμως οι πρώτοι των πρώτων.

Στον αγώνα των 25 χιλιομέτρων « Kalathi Trail » η κατάταξη ήταν η εξής:

Για τους άνδρες 1ος Ανάργυρος Ρούσσος από τη Σαντορίνη (2:50:27),

2ος Στέφανος Σερεμέτης (3:00:35), 3ος Δουλκερίδης Άρης (3:01:39) αθλητής του ΣΔΥΜ , και από την πλευρά των γυναικών την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Στεφανία Παπαθανασίου από το Αίγιο (3:47:57), Γεωργία Αναγνωστοπούλου (3:51:05) και Παρασκευή Τασιοπούλου (4:05:20).

Στον αγώνα των 9 χιλιομέτρων το βάθρο αποτέλεσαν οι Διονύσης Κορδέλλος (45:58), Δημήτριος Ρούτσης (46:08) και Γεώργιος Κουλολιάς (46:20). Στις γυναίκες, την πρωτιά πήρε η Ελλη Μητσοπούλου (1:01:12). Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Ανδριάνα Παπαθανασίου (1:01:14) και στην τρίτη η Μαρία Μπαλαμπάνη (1:10:09).

Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές, καθώς και τους χορηγούς και υποστηρικτές χάρη στους οποίους κατέστη δυνατή η επιτυχής υλοποίηση της διοργάνωσης.