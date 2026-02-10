Σαφή μηνύματα από τη Γενική Συνέλευση των Πρατηριούχων Καυσίμων Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 09 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Πρατηριούχων Καυσίμων νομού Μεσσηνίας.

Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Πανούσης Νικόλαος αφού χαιρέτησε τα μέλη του Σωματείου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, κύριο Χριστόπουλο Γεώργιο Φοροτεχνικό Σύμβουλο της ΟΒΕ, κύριο Μπούχαλη Δημήτριο πρόεδρο Ένωση Λογιστών Μεσσηνίας και τέλος τον κύριο Κρανιώτη Παύλο, αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος μας έχει προσαρμοστεί σε όλα τα μέτρα που επιβάλει η πολιτεία για την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων στον χώρο των καυσίμων ( λαθρεμπόριο ή πειραγμένες αντλίες). Όλες οι προσαρμογές επιβάρυναν και επιβαρύνουν τα κόστη λειτουργίας και εγκατάστασης των πρατηρίων μας τα οποία πλέον είναι δυσβάσταχτα. Η πολιτεία οφείλει να χρηματοδοτήσει την εκ νέου αντικατάσταση του συστήματος Εισροών-Εκροών, καθώς οι νεότερες προσαρμογές που έχουν απαιτηθεί, πλήττουν ξανά τον κλάδο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τον βαθμό πολυπλοκότητας των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων. Με κάθε σεβασμό στον αγροτικό κλάδο ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας μας, καλούμε την κυβέρνηση σε ανοιχτό διάλογο και συνεργασία για την εξεύρεση λύσης με απευθείας επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες μας. Ο τρόπος που πρότεινε να διατεθεί η επιστροφή ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις μας.

Παρακαλoύμε να εισακουστούν τα δίκαια αιτήματα μας και η πολιτεία να μεριμνήσει για τη βιωσιμότητα των πρατηρίων σε απομακρυσμένα χωρία, τα οποία αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, καθώς κυρίως εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες.