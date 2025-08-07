Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στο Επαρχιακό Δίκτυο Ξυλόκαστρο–Ζεμενό από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και καθαρισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ξυλοκάστρου–Ζεμενού.

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ζεμενού Άκη Ζωγράφο και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, επιβλέποντας την πορεία των εργασιών και συνομιλώντας με κατοίκους της περιοχής.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο έργο «Άμεση Αντιμετώπιση Βλαβών και Συντήρηση Σήμανσης στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

