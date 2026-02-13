ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας: Στην Δυτική Μάνη δεν κατοικούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Το ζήτημα της ελλιπούς υγειονομικής κάλυψης στην περιοχή της Δυτικής Μάνης φέρνει με επιστολή του στον Τύπο στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας, ζητώντας να υπάρξει μέριμνα από την κυβέρνηση για την επίλυσή του.

Αναλυτικά, αναφέρει: Στην Δυτική Μάνη δεν κατοικούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου εκπέμπει σήμα κινδύνου – και μαζί του ολόκληρη η τοπική κοινωνία.

Η δραματική έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι «τεχνικό πρόβλημα». Είναι πολιτική επιλογή. Είναι η επιλογή της εγκατάλειψης της περιφέρειας. Είναι η επιλογή να δουλεύουν εξαντλημένοι εργαζόμενοι με συνεχείς εφημερίες, να μένουν βάρδιες ακάλυπτες και να ζουν οι κάτοικοι με την αγωνία αν θα έχουν πρόσβαση σε άμεση φροντίδα όταν τη χρειαστούν.

Η Δυτική Μάνη δεν ζητά προνόμια. Ζητά το αυτονόητο: ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της τους θερινούς μήνες, η υποστελέχωση δεν είναι απλώς αμέλεια – είναι επικίνδυνη.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μιλά για «ενίσχυση του ΕΣΥ» όταν στην πράξη αφήνει κρίσιμες δομές να αποδυναμώνονται. Δεν μπορεί η δημόσια υγεία να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στηρίζει την κινητοποίηση των εργαζομένων και των κατοίκων και απαιτεί:

Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών.

Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σχέδιο ουσιαστικής στήριξης των δομών υγείας στην περιφέρεια.

Η υγεία δεν είναι αριθμός στον προϋπολογισμό. Είναι ανθρώπινες ζωές.

Η Μεσσηνία δεν θα σιωπήσει μπροστά στην υποβάθμιση των δομών της.

Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής