Πέντε έξυπνες συμβουλές για εξοικονόμηση έως και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα

Εκτός από την επιλογή τιμολογίου, οι καταναλωτές με μικρές αλλά σωτήριες για την τσέπη τους παρεμβάσεις, μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, μειώνοντας την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος κ. Κατσιμάς μιλώντας στο ΕΡΤnews έδωσε συμβουλές για μικρότερη κατανάλωση ρεύματος ξεκινώντας από την πρώτη ενεργοβόρα συσκευή, τον θερμοσίφωνα.

Οι 5 συμβουλές:

Θερμοσίφωνας: Αρχικά μπορούμε να απευθυνθούμε σε ειδικό να ρυθμίσει τον θερμοστάτη στους 50-55 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα επιφέρει μείωση κατά 35% στην κατανάλωση που κάνει η εν λόγω ηλεκτρική συσκευή Ψυγείο: Το φθινόπωρο ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στη συντήρηση στους 7 βαθμούς Κελσίου και την κατάψυξη -17 βαθμούς Κελσίου. Μια μικρή συμβουλή, το ψυγείο να μην είναι κολλημένο στον τοίχο και να απέχει 5-10 πόντους ώστε να μπορεί να «αναπνέει». Σημαντικό επίσης είναι να καθαρίζεται σωστά και κυρίως η σκόνη που συγκεντρώνεται στο πίσω μέρος. Ένα ακόμα λάθος που αποδεικνύεται ενεργοβόρο, είναι το ψυγείο να βρίσκεται δίπλα από την κουζίνα. Οι ειδικοί συμβουλεύουν οι συσκευές να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο. Κουζίνα: Συνιστάται στις εστίες να τοποθετούνται τα σκεύη με σωστό μέγεθος και επίσης για ξεπάγωμα τροφίμων να χρησιμοποιούνται συσκευές τύπου airfryier. Πλυντήριο: Σημαντικό να είναι η συσκευή ενεργειακής κλάσης Α ή Α+++ Καυστήρας πετρελαίου: Συντήρηση και καθαρισμός κάθε φθινόπωρο

πηγή: www.ertnews.gr