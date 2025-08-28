Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Nέο ειδικό, αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απ’ τη Δυτική Μακεδονία.

Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός είναι στα 186,7 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές μετάβασης, αλλά και που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης.

Η νέα δράση χρηματοδοτεί από 2.000 έως 20.000 ευρώ, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε περιοχές των δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας. Όπως έγινε γνωστό, θα έρθει με το νέο έτος και νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων, για την επιχειρηματικότητα, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναφέρθηκε και στην πρόοδο που παρουσιάζει η υλοποίηση του υφιστάμενους προγράμματος ΔΑΜ, συνολικού προυπολογισμού, περίπου 1,2 δισ.. ευρώ. Τόνισε, ότι, η εξειδίκευση του προγράμματος ξεπερνά το 70 % με τις εντάξεις των συνολικά 814 έργων, να φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση της Μακεδονίας, παρευρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Εκεί, ήταν και ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας του ΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης.