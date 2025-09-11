Περισσότερα από 11.500 παιδιά πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών εκτός ΚΔΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την ανακοίνωση, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, των οριστικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων voucher του προγράμματος «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2025-2026», βρεθήκαμε για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αρχικά, η σημαντική μείωση του αριθμού των voucher που χορηγήθηκαν για τα ΚΔΑΠ, σε σχέση με την περσινή περίοδο, η οποία ξεπερνά τις 3.500 voucher (57.103 την περσινή περίοδο, έναντι 53.530 φέτος, δηλαδή μείωση κατά 3.573 voucher).

Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη αγανάκτηση και κοινωνική αδικία, είναι πως «θύματα» αυτής της περικοπής των voucher, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μονογονεϊκές και τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα.

Από την ανάλυση που έκανε ο Σύλλογός μας, επί των οριστικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ τα αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα είναι ως ακολούθως:

49.935 παιδιά (5–12 ετών) με πλήρη φάκελο, δεν έλαβαν voucher ΚΔΑΠ.

(5–12 ετών) με πλήρη φάκελο, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11.657 παιδιά (5–12 ετών) μονογονεϊκών και τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ετήσιο εισόδημα από 11.000€ έως 21.000€ , δεν έλαβαν voucher.

Πιο συγκεκριμένα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρίτεκνοι χωρίς επιπλέον κοινωνικό κριτήριο (όπως ανεργία ή αναπηρία) με φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο από 15.626,40€ δεν πήραν voucher για ΚΔΑΠ (δηλαδή για κανένα από τα παιδιά τους ηλικίας 5-12 ετών).

Επίσης, οι πολύτεκνοι χωρίς επιπλέον κοινωνικό κριτήριο (όπως ανεργία ή αναπηρία) δεν πήραν voucher για ΚΔΑΠ (δηλαδή για κανένα από τα παιδιά τους ηλικίας 5-12 ετών) αν είχαν φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο από:

579,70€ για 4τεκνους

533,00€ για 5τεκνους

486,30€ για 6τεκνους

439,60€ για 7τεκνους

392,90€ για 8τεκνους

346,20€ για 9τεκνους

299,50€ για 10τεκνους

Τέλος, οι μονογονείς χωρίς επιπλέον κοινωνικό κριτήριο (όπως ανεργία ή αναπηρία) δεν πήραν voucher για ΚΔΑΠ (δηλαδή για κανένα από τα παιδιά τους ηλικίας 5-12 ετών) αν είχαν φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο από:

464,30€ για μονογονείς με 1 παιδί

417,60€ για μονογονείς με 2 παιδιά

ΟΤΑΝ:

Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2025-2026 είναι ο μικρότερος στην ιστορία της χώρας, φτάνοντας τους 71.181 μαθητές.

Το 2022, η Ελλάδα κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων των τελευταίων 92 ετών και ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται σταθερά κάτω από το 2.1, όριο που απαιτείται για την ανανέωση του πληθυσμού. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά έχουν μόνο ένα παιδί και μόνο περίπου το 10% των ελληνικών οικογενειών είναι τρίτεκνες.

Στις πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2024, 108.067 οικογένειες δήλωσαν εισοδήματα ως τρίτεκνες και μόλις 17.839 οικογένειες ως πολύτεκνες (με 4 παιδιά),

Από το 2024 υπάρχει σημαντική αύξηση στα περιστατικά bullying και παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών στην Ελλάδα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 10.968 υποθέσεις, με 14.956 ανήλικους δράστες, που υποδηλώνει αύξηση της τάξης του 40,81% στις υποθέσεις και 43,80% στους δράστες. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται άμεσα με την έλλειψη γονικής φροντίδας και γενικότερα τα οικογενειακά προβλήματα.

Οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαιδευτική ενίσχυση των μαθητών εκτός σχολείου (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα), αλλά και για την εκμάθηση ξένων γλωσσών συνιστούν μεγάλο εμπόδιο. Δημιουργείται έτσι ανισότητα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. (Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υπουργείου Εργασίας 2022).

Τότε το Υπουργείο (ΥΚΟΙΣΟ):

Γνωρίζοντας ότι οι διαθέσιμες θέσεις βρεφικών και παιδικών στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τις 45.000

Διαθέτει σε ΠΑΙΔΙΑ (0 – 3 ετών) 96.630 voucher πολλαπλάσιας αξίας καλύπτοντας όλες τις αιτήσεις.

Εξαγγέλλει μέσω αύξησης των ορίων εισοδήματος επιπλέον voucher για βρεφικούς και παιδικούς.

Αγνοεί επιδεικτικά ότι η «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» αφορά ισότιμα ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ έως 18 ετών.

Αρνείται πεισματικά την ανακατανομή των κονδυλίων ώστε να καλύπτονται ισότιμα όλες οι ηλικίες παιδιών.

Κατάφερε να «χάσει» 70.000.000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που προορίζονταν για την ίδρυση 20.000 θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα απεντάχθηκε τον Μάιο 2025.

ΛΥΣΗ

Απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ σε εξωσχολική (Μη τυπική) ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ παρέχοντας ίσες ευκαιρίες μέσω voucher σε όλες τις αιτήσεις παιδιών για ΚΔΑΠ.

Τα ΚΔΑΠ δεν είναι απλά ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης που αφορά στη Δημιουργική Απασχόληση και Μάθηση των παιδιών… αλλά είναι….

Κέντρα (Κυψέλες) Διαρκούς & Αμερόληπτης (Απρόσκοπτης) Παιδείας

#YKOISOxiallopsema

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΔΑΠ (ΠΑ.Σ.Ι.Κ)