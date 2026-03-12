Περισσότεροι από 1.000 Αρκάδες στην εκδήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Βλάση για την Αρκαδία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάνω από 70 βουλευτές και μέλη της Κυβέρνησης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική συμμετοχή Αρκάδων που κατοικούν στην Αττική,αλλά και πολύ μεγάλου αριθμού Υπουργών και Βουλευτών της Κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε χθες, σεκεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,η εκδήλωση με θέμα «Σχεδιάζοντας την Αρκαδία του αύριο – Ένα νέο μοντέλο ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης», την οποία διοργάνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.

Περισσότεροι από 1000 Αρκάδες που ζουν στην Αττική έδωσαν το παρόν επιβεβαιώνοντας τόσο την σχέση εμπιστοσύνης που έχουν δομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Βουλευτή και Υφυπουργό όσο και το έντονο ενδιαφέρον για τον τόπο τους και το πως αυτός θα πορευθεί σ’ ένα μέλλον ανάπτυξης, ασφάλειας κι ευημερίας.

Τον Υφυπουργό προλόγισε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο και στη μακρόχρονη στενή φιλικήσχέση που τους συνδέει. Τόνισε ότι ο κ. Βλάσης είναι άνθρωπος του αποτελέσματος, μεθοδικός, με στόχους και επιμονή, υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία τους, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, καθώς με την ιδιότητα του ως Υφυπουργού Παιδείας, υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΠΑ. Μεταξύ άλλωνεξήρε τη μεγάλη του συμβολή στην προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων στην Αρκαδία, οι οποίες θα δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Στην ομιλία του ο κ. Βλάσης ευχαρίστησε θερμά τους συμπατριώτες του για τη δυναμικήκαι συγκινητική παρουσία τους, σημειώνοντας ότι ο δεσμός εμπιστοσύνης που έχει δομηθείανάμεσά τους εδώ και 11 χρόνια γίνεται ολοένα πιο ισχυρός και ζωντανός. Τόνισε, μάλιστα, ότι η πολιτική του διαδρομή δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, με σταθερή παρουσία δίπλα στους πολίτες και προσήλωση στην πραγμάτωση των στόχων.Έπειτα, εστίασε στην Αρκαδία, αναπτύσσοντας το πλαίσιο ενός σύγχρονου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι η Αρκαδία μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους.

Στην τοποθέτησή του ο Υφυπουργός πραγματοποίησε αναλυτική αναφορά στα έργα υποδομής που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αρκαδίας, στις μεγάλες και καθοριστικές επενδύσεις 3 ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη, που δημιουργούν νέες και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασηςστη Μεγαλόπολη και τις παρεμβάσεις που διασφαλίζουν ότι η μετάβαση αυτή γίνεται με κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.

Παράλληλα, μίλησε γιατις στοχευμένες παρεμβάσεις σε Γορτυνία και Κυνουρία, δηλώνοντας ότι καμία περιοχή δεν μένει πίσω και ότι η ανάπτυξη αφορά στο σύνολο του Νομού. Όπως υπογράμμισε, η ιδιαίτερη πατρίδα του αλλάζει σελίδα, όχι με λόγια, αλλά με σχέδιο, συνέπεια και απτά αποτελέσματα, με σταθερό στόχο μια Αρκαδία εξωστρεφή,παραγωγική και ελκυστική για τις επόμενες γενιές.

Επιπλέον, ο κ. Βλάσης, ως Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναφέρθηκε στο συνολικό έργο της Κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καιστις παρεμβάσεις που ενισχύουν έμπρακτα το δημόσιο σχολείο και το Πανεπιστήμιο, μέσα από διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο χαρτοφυλάκιό του για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, αναδεικνύοντας τη στήριξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, την αναβάθμιση των δομών ΕΕΚ, τη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης.

Ειδική μνεία έγινεγια τη λειτουργία των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και την ίδρυση της πρώτης Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη, που αποτελεί απτό παράδειγμα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Αρκαδίας ως κόμβου στον φαρμακευτικό τομέα.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο συνολικό έργο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019 και μέχρι σήμερα η Ελλάδα ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και προκλήσεις. Επισήμανε ότι η χώρα δεν περιορίστηκε στη διαχείριση κρίσεων, αλλά προχώρησε σε βαθιές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα στην οικονομία, στη μείωση της ανεργίας, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθιστώντας την Ελλάδα πιο ισχυρήκαι αξιόπιστη διεθνώς.

Ολοκληρώνοντας, έκανε ξεκάθαρο ότι ο σχεδιασμός για την «Αρκαδία του αύριο» δεν είναι σύνθημα, αλλά συγκεκριμένο πλάνο δράσης, βασισμένο στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και στη διαρκή διεκδίκηση ευκαιριών για τον Νομό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Από τον πολιτικό κόσμο μεταξύ άλλων:

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Αθανάσιος Πλεύρης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Ελένη Ράπτη, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, η βουλευτής Καστοριάς κα Μαρία Αντωνίου, ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Φίλιππος Φόρτωμας, ο βουλευτής Πέλλας κ. Βασίλειος Βασιλειάδης, ο βουλευτής Α΄ Πειραιώς κ. Νικόλαος Βλαχάκος, ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος Γιόγιακας, η βουλευτής Καβάλας κα Αγγελική Δεληκάρη, ο βουλευτής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, βουλευτής Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο βουλευτής Κεφαλληνίας κ. Παναγής Καππάτος, ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Μάρκος Καφούρος, ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός, ο βουλευτής Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής Πρέβεζας κ. Σπυρίδων Κυριάκης, ο βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο βουλευτής Β΄ Πειραιώς κ. Μιχαήλ Λιβανός, ο βουλευτής Μεσσηνίας κ, Περικλής Μαντάς, ο βουλευτής Β΄ Πειραιά κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος, ο βουλευτής Πιερίας κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος, ο βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, η βουλευτής Ευρυτανίας Θωμαΐς Τζίνα Οικονόμου, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανάσιος Παπαθανάσης, η βουλευτής Κορινθίας κα Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη, ο βουλευτής Γρεβενών κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος, ο βουλευτής Σάμου κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης, ο βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Διονύσιος Χατζηδάκης, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. Γεώργιος Βρεττάκος, ο βουλευτής Ευβοίας κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο βουλευτής Πιερίας κ. Σπυρίδων Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Παναγιώτης Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, ο βουλευτής Κιλκίς κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ο βουλευτής Καβάλας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής κ. Στυλιανός Πέτσας, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής Αχαΐας κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ Κόνσολας, η βουλευτής Πιερίας κα Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, ο βουλευτής Μαγνησίας κ. Χρήστος Μπουκώρος, ο βουλευτής Κοζάνης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ιωάννης Παππάς, η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών κα Ζωή Ράπτη, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Πέλλας κ. Διονύσιος Σταμενίτης, ο βουλευτής Άρτας κ. Γεώργιος Στύλιος, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών κα Μαρία Συρεγγέλα, ο πρώην Υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρώην Υπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο πρώην Υφυπουργός κ. Νικόλαος Καλτεζιώτης.

Από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση παρευρέθηκαν:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτριος Πτωχός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Γρηγόριος Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Αρίστος Περρής, ο Δήμαρχος Δάφνης Υμηττού κ. Νικόλαος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Χρήστος Αηδόνης, ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ιωάννης Πισιμίσης, ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. Αναστάσιος Χρόνης, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Γεώργιος Καμπύλης, ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, ο τέως Δήμαρχος Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο τέως Δήμαρχος Σάμου κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλος, ο τέως Δήμαρχος Άργους κ. Δημήτριος Καμπόσος, ο τέως Δήμαρχος Άργους κ. Δημήτριος Καμπόσος, ο τέως Δήμαρχος Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης, ο τέως Δήμαρχος Άστρους κ. Γεώργιος Δαλιάνης.

Από την πανεπιστημιακή κοινότητα ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Γεράσιμος Σιάσος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρόντες ήταν ο ένας εκ των ιδιοκτητών του ASTERASAKTOR κ. Γιάννης Καϋμενάκης, ο επιχειρηματίας κ. Θεόδωρος Πόκας της Pokas Arcadian Recycle, ο βιομήχανος κ. Νίκος Μελής της εταιρείας Melis Block στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, ο κ. Άρης Μητσόπουλος Αντιπρόεδρος της εταιρείας Rafarm, ο κ. Τάκης Σχίζας ιδιοκτήτης της εταιρείας SGA, ο κ. Παναγιώτης Ζάκος ιδιοκτήτης της εταιρείας Pharmazac, ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας αναπληρωτής CEO της εταιρείας Lavifarm, ο κ. Ιωάννης Κύρκος ιδιοκτήτης της εταιρείας ARITI, ο κ. Γεώργιος Δημητριάδης ιδιοκτήτης της κλινικής «Λευκός Σταυρός», ο κ. Δημήτριος Βιντζηλαίος ιδιοκτήτης της εταιρείας Creta Farm και πολλές ακόμη επιχειρηματικές προσωπικότητες τόσο της Αρκαδίας όσο και της χώρας.

Την εκδήλωση κάλυψαν εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.