Γ. Χατζηθεοδοσίου «Λέμε ¨ναι¨ στα έκτακτα μέτρα, όμως απαιτούνται και κινήσεις για τη στήριξη των ΜμΕ »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Λέμε ¨ναι¨ στα έκτακτα μέτρα, όμως απαιτούνται και κινήσεις για τη στήριξη των ΜμΕ »

Ως φορέας που στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τάσσεται υπέρ των έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

Αρκεί βέβαια να ισχύσουν στην πράξη και να μη μείνουν στα λόγια.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας θα βρουν τον τρόπο να φτάνουν στους καταναλωτές τα προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Δεν είναι προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών να υπονομεύουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει να αρκεστούμε στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει προτείνει τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, προκειμένου να υπάρξει μία ουσιαστική «ανάσα», τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, άρα και της έκτασης που θα έχουν οι επιπτώσεις της σύρραξης στην ελληνική οικονομία, η Πολιτεία οφείλει να φροντίσει για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και ένα μέτρο που μπορεί να ληφθεί άμεσα και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος, είναι αυτό μίας νέας ρύθμισης 120 δόσεων, με προϋποθέσεις που δεν θα αφήνουν ακάλυπτους όσους θέλουν να αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου τις υποχρεώσεις τους.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.

Επίτιμος Διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ. & Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου