«Πετάει» πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, «τρέχει» πιο γρήγορα το πετρέλαιο κίνησης

Ανεβαίνει το κόστος μετακίνησης για εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές να έχει καταγράψει άλμα πάνω από τα 110 δολάρια (στα 112 δολάρια το βαρέλι Brent από την Παρασκευή 20.3.2026) η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τα πρατήρια έχουν φτάσει να προμηθεύονται καύσιμα από τα διυλιστήρια με αυξήσεις της τάξης του 50% για την αμόλυβδη και του 75% για το πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα το τελευταίο θα φτάνει ακριβότερο στην αντλία.

Είναι η πρώτη φορά μετά το σοκ του πολέμου στην Ουκρανία που η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά την αντίστοιχη τιμή της αμόλυβδης φτάνοντας τα 1,56 και 1,53 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα (από 1,26 και 1,09 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα πριν τον πόλεμο).

Καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για επαγγελματίες, φορτηγά, στόλους επιχειρήσεων, το κόστος μεταφορών ανεβαίνει κατακόρυφα δημιουργώντας “βραχνά” τόσο για τα νοικοκυριά, καθώς μέρος αυτού του κόστους αναπόφευκτα θα μεταφερθεί στα προϊόντα, όσο και για τις επιχειρήσεις -ειδικά τις μικρές- σε μια περίοδο με αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ