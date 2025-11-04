Ο Roadrunner και το κογιότ υπάρχουν – Απολαυστικά βίντεο

Ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο των social media δείχνει ένα κογιότ και ένα πουλί το οποίο μοιάζει με το Roadrunner των θρυλικών κινουμένων σχεδίων να παραπέμπουν στις επικές σκηνές που βλέπαμε όλοι μικροί.

Το βίντεο δείχνει το κογιότ να τρέχει πίσω από το πουλί το οποίο είναι ίδιο με το Roadrunner και είναι πραγματικά απολαυστικό! Και παρότι δεν είδαμε το τέλος, ελπίζουμε και αυτή τη φορά να μην το προλαβαίνει.

Για την ιστορία το Roadrunner είναι πουλί που ανήκει στην οικογένεια των κούκων με μακριά ουρά και λοφίο.

Δείτε τα απολαυστικά βίντεο

Και υπάρχει και δεύτερο μέρος του βίντεο

Και για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν δει ποτέ…

Ο Wile E. Coyote and the Road Runner είναι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων από τις σειρές κινουμένων σχεδίων Looney Tunes και Merrie Melodies, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1949. Σε κάθε ταινία, το πονηρό, ύπουλο και συνεχώς πεινασμένο κογιότ προσπαθεί επανειλημμένα να πιάσει και να φάει τον roadrunner, αλλά είναι χιουμοριστικά ανεπιτυχές. Αντί να χρησιμοποιεί το ζωώδες ένστικτο, το κογιότ αναπτύσσει παράλογα πολύπλοκα σχέδια και συσκευές για να προσπαθήσει να πιάσει τη λεία του. Το TV Guide συμπεριέλαβε τον Wile E. Coyote στη λίστα του 2013 με τους «60 πιο άσχημους κακούς όλων των εποχών».

Πηγή: newsit.gr