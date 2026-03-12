Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, όπου θα πληρωθούν νωρίτερα καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.
Η καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):
Οι πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Εξαιτίας της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.
Η κατηγορία αυτή αφορά:
- Συνταξιούχους ΟΑΕΕ
- Συνταξιούχους ΟΓΑ
- Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)
- Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ