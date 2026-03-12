Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Share

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, όπου θα πληρωθούν νωρίτερα καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

Η καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Εξαιτίας της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΟΑΕΕ
  • Συνταξιούχους ΟΓΑ
  • Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)
  • Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode