Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, όπου θα πληρωθούν νωρίτερα καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

Η καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Εξαιτίας της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

