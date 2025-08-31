Πληθαίνουν οι καταλήψεις κατοικιών (γράφημα)

Μια σιωπηλή εισβολή σε εγκαταλελειμμένα ή «ορφανά» από ιδιοκτήτες σπίτια βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Στην εποχή της μεγάλης κρίσης στη στέγη εντείνεται η αυθαίρετη κατάληψη διαμερισμάτων, μονοκατοικιών ή ολόκληρων πολυκατοικιών σε περιοχές της Αθήνας (π.χ. Κυψέλη, Πατήσια ή γύρω από την Ομόνοια) ή σε προάστια (όπως στο Παλαιό Φάληρο, στον Ταύρο και δήμους του Πειραιά), αλλά και στην επαρχία από ευπαθείς ομάδες, κυρίως αλλοδαπούς και μετανάστες ή χρήστες ουσιών, Ρομά, αλλά και Ελληνες σε οικονομική ανέχεια που ως σύγχρονοι τρωγλοδύτες τρυπώνουν σε εγκαταλελειμμένες ή «ορφανές» από ιδιοκτήτες κατοικίες.

Επίσημες καταγραφές δεν υπάρχουν γιατί δεν γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Ακόμα και όταν γίνονται αναφορές σε Αστυνομικά Τμήματα, τα κενά ακίνητα δεν σφραγίζονται παρά μόνο με εντολή εισαγγελέα ή αν καταντήσουν γιάφκα και στέκι παραβατικών. Τα κίνητρα που θεσπίστηκαν προ πενταετίας από το Δημόσιο για δήλωση ακινήτων χωρίς ιδιοκτήτες ελάχιστα έχουν αποδώσει.

