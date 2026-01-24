Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια στις Σέρρες που φίμωσε με ταινία μαθητή γυμνασίου

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή καταδικάστηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στον νομό Σερρών, η οποία φέρεται να έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία, ενώ παράλληλα ζήτησε να του δέσουν τα χέρια με χαρτοταινία.

Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η διευθυντήρια απολογούμενη ενώπιον του δικαστηρίου προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά. «Προσπαθώ να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Πέρσι έγινε μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον μου και η μητέρα του μαθητή έλεγε ότι η κόρη της φοβάται να έρθει στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο γεγονός η αδελφή του παρουσίαζε την εργασία της και ο μαθητής σχολίαζε και μιλούσε. Και ρωτάω την αδερφή του ”μου επιτρέπεις να του βάλω μια ταινία για να μην μιλάει; Δεν έδειξε να ενοχλείται. Παίζαμε με συναίνεση όλης της τάξης».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε χαρακτηριστικά αν είναι διευθύντρια και αν πήρε την συναίνεση ανηλίκων για να φιμώσει έναν μαθητή. «Ήταν μια συμβολική επιλογή. Θεώρησα ότι από την στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω το μάθημα μου προκειμένου να το ολοκληρώσω, να κάνω αυτό. Πήγα να πάρω έναν μαρκαδόρο και όταν γύρισα βρήκα το παιδί με δεμένα τα χέρια με την ταινία. Έκανα μια δραματοποίηση. Δεν με έψαξε η μητέρα. Πήγε κατευθείαν στην δευτεροβάθμια η μητέρα. Έχει απειλήσει ότι θα το κλείσει το σχολείο».

«Προσπαθούμε να στηρίξουμε το παιδί μας»

Από την πλευρά της η μητέρα του 13χρονου παιδιού είπε με τη σειρά της. «Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Εχω να πω να ακούτε τα παιδιά σας και να τα συμβουλεύετε συνεχώς να σας μιλάνε. Είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία».

