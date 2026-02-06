Ποιοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει.

Με βάση το σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου του 2026, ενώ προβλέπεται διεύρυνση του αριθμού των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο.

Χιλιάδες νέοι και νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.