Πολιτιστική γέφυρα Ελλάδας – Ιταλίας: Η Αδελφοποίηση του συλλόγου «Μαρία Πολυδούρη» με την «AGAPE» στο Καμεράνο (video)

Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη», Μαργαρίτα Πολυδούρη, και η Ζωγράφοσς και μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» Αντωνία Μαντζούκα, έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες για τη σπουδαία συμφωνία αδελφοποίησης που υπογράφηκε πρόσφατα στο Καμεράνο της Ιταλίας. Η συμφωνία επισφραγίζει τη συνεργασία του ελληνικού Συλλόγου με τον ιταλικό πολιτιστικό φορέα Agape, με στόχο τη δημιουργία μιας πολιτιστικής γέφυρας μεταξύ των δύο μεσογειακών χωρών.