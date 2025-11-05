Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
5
Νοέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Πολιτιστική γέφυρα Ελλάδας – Ιταλίας: Η Αδελφοποίηση του συλλόγου «Μαρία Πολυδούρη» με την «AGAPE» στο Καμεράνο (video)

Share

Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη», Μαργαρίτα Πολυδούρη, και η Ζωγράφοσς και μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» Αντωνία Μαντζούκα, έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες για τη σπουδαία συμφωνία αδελφοποίησης που υπογράφηκε πρόσφατα στο Καμεράνο της Ιταλίας. Η συμφωνία επισφραγίζει τη συνεργασία του ελληνικού Συλλόγου με τον ιταλικό πολιτιστικό φορέα Agape, με στόχο τη δημιουργία μιας πολιτιστικής γέφυρας μεταξύ των δύο μεσογειακών χωρών.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ