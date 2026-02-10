Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Φεβρουάριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρυθμική γυμναστική: Η τέχνη της κίνησης και η παιδαγωγική της πλευρά (video)

Share

Στην  εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένη η προπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής Χριστίνα Μανέτα, σε μια ουσιαστική συζήτηση. Η κα Μανέτα ξετύλιξε το νήμα μιας σπουδαίας διαδρομής που ξεκίνησε από τους αθλητικούς χώρους της Καλαμάτας και έφτασε μέχρι την Εθνική Ομάδα και τις διακρίσεις. Μέσα από μια κατάθεση ψυχής, μίλησε για την τέχνη της ρυθμικής, τονίζοντας ότι η πειθαρχία και η προσήλωση είναι τα κλειδιά που διαμορφώνουν όχι μόνο αθλήτριες, αλλά ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Η ίδια μοιράστηκε το όραμά της για τη μετάδοση της γνώσης στη νέα γενιά, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα της συνεργασία με τη σχολή «Η Χαρά του Παιδιού». Μια συνέντευξη αφιερωμένη στην αξία του αθλητισμού ως στάση ζωής.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode