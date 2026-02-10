Ρυθμική γυμναστική: Η τέχνη της κίνησης και η παιδαγωγική της πλευρά (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένη η προπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής Χριστίνα Μανέτα, σε μια ουσιαστική συζήτηση. Η κα Μανέτα ξετύλιξε το νήμα μιας σπουδαίας διαδρομής που ξεκίνησε από τους αθλητικούς χώρους της Καλαμάτας και έφτασε μέχρι την Εθνική Ομάδα και τις διακρίσεις. Μέσα από μια κατάθεση ψυχής, μίλησε για την τέχνη της ρυθμικής, τονίζοντας ότι η πειθαρχία και η προσήλωση είναι τα κλειδιά που διαμορφώνουν όχι μόνο αθλήτριες, αλλά ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Η ίδια μοιράστηκε το όραμά της για τη μετάδοση της γνώσης στη νέα γενιά, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα της συνεργασία με τη σχολή «Η Χαρά του Παιδιού». Μια συνέντευξη αφιερωμένη στην αξία του αθλητισμού ως στάση ζωής.