ΔΙΕΘΝΗ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία – Πληροφορίες για 7 νεκρούς

Ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Πρόκειται για μία ασύλληπτη τραγωδία στη Ρουμανία, με το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα να κοστίζει τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Οι πέντε είναι Έλληνες που ταξίδευαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθείας στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026).

Παράλληλα, ακόμα τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση των δύο ως κρίσιμη, ενώ ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Στη προσπάθεια του να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο και εκφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

