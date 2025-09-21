Πονοκέφαλος για τους ξενοδόχους η στασιμότητα στις πληρότητες – Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026

Με τη φετινή σεζόν να κλείνει σταδιακά σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξενοδόχοι κοιτούν ήδη «μπροστά», αναλύοντας τις προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον επόμενο χρόνο. Παράγοντες του κλάδου εκφράζουν ανησυχία και εντοπίζουν τα εξής σημεία προβληματισμού:

• στις πιέσεις από την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου και το συνεχές αδυνάτισμα του αμερικανικού νομίσματος, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα διατλαντικά ταξίδια από τις ΗΠΑ,

• στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές εντάσεις, που αναμένεται να καταστήσουν τους δυτικοευρωπαίους τουρίστες πιο «σφιχτούς» όσον αφορά τις δαπάνες για ταξίδια,

• στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων και την πίεση που δέχονται από τον έντονο ανταγωνισμό των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πιο σκληροί οι tour operators

«Βλέπουμε τις αφίξεις, όμως το κρίσιμο μέγεθος είναι τα έσοδα για τα ξενοδοχεία», σημειώνει παράγοντας της αγοράς στον ot.gr. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας συνθέτει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό πριν τη ΔΕΘ, προειδοποίησε ήδη ότι η φετινή σεζόν εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2026 είναι επίσης αποθαρρυντικές, καθώς η αγορά μετατρέπεται από Sellers Market σε Buyers Market. Αυτό σημαίνει πως οι διεθνείς tour operators αποκτούν εκ νέου το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, πιέζοντας για χαμηλότερες τιμές και σκληρότερους όρους συνεργασίας.

Η επανεμφάνιση ανταγωνιστικών προορισμών, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία, οι οποίοι διαθέτουν χαμηλότερο κόστος και κρατική στήριξη, ενισχύει αυτή την τάση. Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: αφενός να ενισχύσει το city break και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αφετέρου να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα των ώριμων καλοκαιρινών προορισμών, σημειώνει η ΠΟΞ.

«Ακριβή» Ευρώπη για τους Αμερικανούς

Η συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ –περίπου 13% από τις αρχές του έτους– περιορίζει τη δυναμική των Αμερικανών τουριστών. Οι προβλέψεις των διεθνών αναλυτών για το 2025 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, με αύξηση μόλις 2,5% στις αφίξεις (από 4% αρχικά). Τα επαγγελματικά ταξίδια αναμένεται να περιοριστούν.

