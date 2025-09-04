Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

Η Πορτογαλία πενθεί μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων, όταν ένα τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη στους δρόμους της Λισαβόνας.

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε στην Πορτογαλία η Πέμπτη (04.09.2025), μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του γνωστού τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας την Τετάρτη, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 18 να τραυματιστούν, 5 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Πλάνα έδειχναν τα συντρίμμια του κιτρινόλευκου κουβούκλιου – το οποίο είναι γνωστό ως Elevador da Glória και ανεβοκατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας παράλληλα με ένα άλλο που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση – να βρίσκονται στο πλάι του στον στενό δρόμο που διασχίζει.

Τα πλαϊνά και η οροφή του ήταν σχεδόν κατεστραμμένα και φαινόταν να έχει προσκρούσει σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου, ενώ μέρη του οχήματος, θρυμματίστηκαν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ