Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

Η Πορτογαλία πενθεί μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων, όταν ένα τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη στους δρόμους της Λισαβόνας.

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε στην Πορτογαλία η Πέμπτη (04.09.2025), μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του γνωστού τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας την Τετάρτη, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 18 να τραυματιστούν, 5 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Τα πλαϊνά και η οροφή του ήταν σχεδόν κατεστραμμένα και φαινόταν να έχει προσκρούσει σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου, ενώ μέρη του οχήματος, θρυμματίστηκαν.

