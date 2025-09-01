Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ισοπεδώθηκαν 3 χωριά, πάνω από 600 νεκροί – «Θα αυξηθούν τα θύματα» λέει ο Λέκκας

Κάθε λεπτό που περνάει, οι νεκροί που ανασύρονται από τα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, αυξάνεται. Σύμφωνα με το νέο απολογισμό τα θύματα ανέρχονται στα 622 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 1.500.

Ο σεισμός «χτύπησε» το βράδυ της Κυριακής (30.08.2025) στις 23:47 τοπική ώρα, με μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, και επίκεντρο 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).