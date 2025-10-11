Πώς άλλαξε ο τρόπος που ψωνίζει ο Έλληνας από το 2015 μέχρι σήμερα

Από το ηλεκτρονικό καλάθι μέχρι την προτίμηση στα τοπικά προϊόντα, η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη και την πολυτέλεια.

Η εικόνα του Έλληνα καταναλωτή έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, η πανδημία, αλλά και η ενεργειακή αβεβαιότητα που ακολούθησε, διαμόρφωσαν νέα μοτίβα κατανάλωσης. Σήμερα, οι προτεραιότητες δεν είναι οι ίδιες με αυτές του 2015. Η έννοια της «έξυπνης αγοράς» έχει αντικαταστήσει τον αυθορμητισμό, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο και η στροφή στα τοπικά προϊόντα αποτελούν πλέον σταθερά δεδομένα.

O Έλληνας καταναλωτής χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία και εμπιστεύεται τις ηλεκτρονικές αγορές.

Η πρώτη μεγάλη τομή έγινε στο πεδίο του e-commerce. Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής. Μέσα σε δύο χρόνια, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 30%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το 2022 έφτασε να καλύπτει σχεδόν το 15% του συνολικού λιανεμπορίου. Για πρώτη φορά, καταναλωτές κάθε ηλικίας έμαθαν να κάνουν την εβδομαδιαία τους αγορά από το σούπερ μάρκετ μέσω κινητού ή να συγκρίνουν τιμές με ένα κλικ. Αυτή η συνήθεια, ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών, δεν εγκαταλείφθηκε. Αντίθετα, σταθεροποιήθηκε και οδήγησε πολλούς λιανέμπορους σε επενδύσεις σε logistics και ψηφιακές πλατφόρμες.

Εμπιστοσύνη στα ελληνικά προϊόντα

Σε έρευνα του ΙΕΛΚΑ το 2023, πάνω από το 70% των καταναλωτών δήλωσε ότι προτιμά προϊόντα με ένδειξη ελληνικής προέλευσης, με το 56% να ζητά ξεκάθαρη επισήμανση στη συσκευασία. Η στροφή αυτή δεν είναι μόνο θέμα πατριωτισμού. Περισσότερο αναζητείται η ασφάλεια: οι κρίσεις υπενθύμισαν πόσο εύθραυστες μπορεί να γίνουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το τοπικό προϊόν ταυτίστηκε με ασφάλεια και αξιοπιστία. Κάτι σαν εμπορική μεταφορά της γνωστής παροιμίας «παπούτσι από τον τόπο σου».

Η τάση δεν περιορίζεται στα τρόφιμα. Η προτεραιότητα σε αγαθά πρώτης ανάγκης έναντι των προϊόντων πολυτελείας έγινε εμφανής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα το 2022 αυξήθηκε μόλις κατά 1,2%, αλλά η δαπάνη για είδη διατροφής και στέγασης κάλυψε πάνω από το 35% του οικογενειακού προϋπολογισμού, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, οι αγορές σε ένδυση, υπόδηση και είδη ψυχαγωγίας παρέμειναν στάσιμες ή και μειώθηκαν. Η λογική είναι απλή: πρώτα εξασφαλίζεται το τραπέζι και ο λογαριασμός του ρεύματος, έπειτα όλα τα υπόλοιπα.

