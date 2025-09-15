Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές τις πολύτεκνες οικογένειες – Τα τέσσερα σημεία «κλειδί»

Οι αλλαγές στη φορολογία που εξήγγειλε η κυβέρνηση επηρεάζουν και τις πολύτεκνες οικογένειες. Τέσσερα είναι τα σημεία που με βάση το νέο φορολογικό τοπίο ευνοούν τους πολύτεκνους.
Ειδικότερα:
- Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές δεν ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρα, εν προκειμένω και για πολύτεκνες οικογένειες).
- Η μείωση φόρου, όπως ισχύει, δεν καταργείται αλλά θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, επιπλέον των νέων μειωμένων φορολογικών συντελεστών, διευρύνοντας αναλογικά το όφελος για τις οικογένειες με παιδιά.
- Το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματικών πολυτέκνων πρακτικά μηδενίζεται. Για οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω (πολύτεκνες), ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για ποσά έως 20.000 ευρώ.
- Τα προστατευόμενα τέκνα θα καταβάλλουν φόρο στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο τεκμαρτό, οπότε θα υλοποιηθεί και αυτό το πάγιο αίτημα των πολυτέκνων.
