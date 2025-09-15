Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές τις πολύτεκνες οικογένειες – Τα τέσσερα σημεία «κλειδί»

Οι αλλαγές στη φορολογία που εξήγγειλε η κυβέρνηση επηρεάζουν και τις πολύτεκνες οικογένειες. Τέσσερα είναι τα σημεία που με βάση το νέο φορολογικό τοπίο ευνοούν τους πολύτεκνους.

Ειδικότερα:

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές δεν ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρα, εν προκειμένω και για πολύτεκνες οικογένειες).

Η μείωση φόρου, όπως ισχύει, δεν καταργείται αλλά θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, επιπλέον των νέων μειωμένων φορολογικών συντελεστών, διευρύνοντας αναλογικά το όφελος για τις οικογένειες με παιδιά.

Το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματικών πολυτέκνων πρακτικά μηδενίζεται. Για οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω (πολύτεκνες), ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για ποσά έως 20.000 ευρώ.

Τα προστατευόμενα τέκνα θα καταβάλλουν φόρο στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο τεκμαρτό, οπότε θα υλοποιηθεί και αυτό το πάγιο αίτημα των πολυτέκνων.

