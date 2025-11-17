Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλικία του σκύλου μας- Τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο της ζωής του

Η ζωή ενός σκύλου είναι γεμάτη αλλαγές τόσο για εκείνον, όσο και για εμάς τους ανθρώπους που τον φροντίζουμε. Από το νεαρό κουτάβι που ψάχνει ασφάλεια και στοργή, μέχρι τον ενήλικο σκύλο που μας κοιτάζει με εμπιστοσύνη, κάθε στάδιο έχει ξεχωριστή ομορφιά αλλά και τις δικές του ανάγκες.

Πώς μεγαλώνουν όμως οι σκύλοι και τι πρέπει να περιμένουμε σε κάθε φάση της ζωής τους; Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε την ηλικία των σκύλων, έχει επικρατήσει η άποψη πως ένας χρόνος του σκύλου αντιστοιχεί σε επτά ανθρώπινα χρόνια. Σύμφωνα με την Dr. Lisa Lippman, κτηνίατρο με έδρα τη Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται στην υγεία και την ασφάλεια των κατοικιδίων, αυτός ο τρόπος μέτρησης δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής. Η Dr. Lippman υποστηρίζει πως ο “κανόνας των 7 ανθρώπινων χρόνων” αποτελεί γενίκευση, καθώς κάθε σκύλος μεγαλώνει διαφορετικά, ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος αλλά και τη φροντίδα που λαμβάνει.

