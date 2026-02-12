Πώς να καταλάβεις ότι είναι ώρα να αφήσεις το τιμόνι -Νέα έρευνα βάζει τέλος στην οδήγηση από 70χρόνους

Η συζήτηση για την απαγόρευση οδήγησης στους ηλικιωμένους επανέρχεται στο προσκήνιο, με μια νέα έρευνα να επιχειρεί να αποσαφηνίσει πότε οι οδηγοί θα πρέπει να εγκαταλείπουν οριστικά το τιμόνι.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα του από ποια ηλικία και μετά κρίνεται ως απαραίτητo το να εγκαταλείψει κανείς οριστικά την οδήγηση, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα καθώς και προσωπικές εμπειρίες ηλικιωμένων οδηγών.

Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία από τη Fundación Mapfre, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Santa Creu i Sant Pau της Βαρκελώνης και βασίστηκε σε συνεντεύξεις 50 ηλικιωμένων που είχαν διακόψει την οδήγηση τα τελευταία πέντε χρόνια και παρακολουθούνταν σε μονάδα μνήμης νοσοκομείου, καθώς και στις εμπειρίες των οικογενειακών προσώπων τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ