ΥΓΕΙΑ

Πώς ο κανόνας «7:1» στον ύπνο μπορεί να αυξήσει κατά 4 χρόνια το προσδόκιμο ζωής

Η σημασία που έχει ο ύπνος για την ανθρώπινη υγεία και η άμεση σύνδεσή του με την σωματική και ψυχική ευεξία είναι, μάλλον, γνωστή σε όλους. Το ίδιο γνωστές, όμως, είναι και οι συνέπειες από την έλλειψή του. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι σημαντικοί, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν δείξει οι κατά καιρούς μελέτες, οι ελάχιστες ώρες που κάποιος κοιμάται καθημερινά μπορεί – αν η τάση αυτή είναι χρόνια – να μειώσουν ακόμα και το προσδόκιμο ζωής.

Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε τρόπος να πετύχουμς το αντίθετο — να «χακάρουμε» δηλαδή τον ύπνο μας και να προσθέσουμε χρόνια ζωής;

Εξηγούμαστε: Μια μεγάλη νέα μελέτη από τη βρετανική ασφαλιστική Vitality και το London School of Economics and Political Science (LSE) δείχνει ότι η τήρηση ενός απλού κανόνα υγιεινής ύπνου μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής έως και κατά τέσσερα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

