Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει οικονομικά και γεωπολιτικά την Ελλάδα

Οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα σε πολλαπλά επίπεδα – οικονομικά και γεωπολιτικά.

Αν και η χώρα μας δεν εξαρτάται άμεσα από ιρανικές εισαγωγές, η παγκόσμια αναταραχή στις αγορές ενέργειας αυξάνει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ επιβαρύνει τον πληθωρισμό και τα κόστη μεταφορών. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο Ιράν φέρνουν την Ελλάδα αντιμέτωπη και με διπλωματικές προκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας και διπλωματίας να προσαρμοστεί στις εξελίξεις θα καθορίσει κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να προστατεύσει τα συμφέροντά της, να διατηρήσει τη σταθερότητα στην περιοχή και να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πολέμου που εκτυλίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ