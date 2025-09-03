Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα αποτελεί κεντρικό θέμα δημόσιας συζήτησης, ιδιαίτερα ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) όπου αναμένεται να παρουσιάσει μέτρα ενίσχυσής της.Πως ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα του 2025 και πως συνδέεται με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), η μεσαία τάξη στην Ελλάδα «είναι μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισοδήματα και υπερφορολογημένη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ-27». Στην πράξη, υπάρχουν τρεις οπτικές της μεσαίας τάξης: η στατιστική, η κοινωνιολογική και η οικονομική.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ