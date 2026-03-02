Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα η κρίση στο Ιράν: Τα δύο σενάρια για τη βενζίνη, τι θα γίνει με τα τιμολόγια ρεύματος

Η νέα γεωπολιτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με ένταση τον παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η περιοχή αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε επιδείνωση της έντασης άμεσα συνδεδεμένη με τις διεθνείς τιμές και, τελικά, με το κόστος για τον καταναλωτή.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και πρόεδρος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, «Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αντίκτυπος. Το ερώτημα είναι πόσος και με ποια διάρκεια. Το Ιράν δεν είναι Συρία, ούτε Βενεζουέλα. Δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση αλλαγής ηγεσίας. Μιλάμε για ένα κράτος με ισχυρούς μηχανισμούς και γεωπολιτικό βάρος. Δύσκολα θα εκτονωθεί γρήγορα αυτή η κατάσταση, κάτι που δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα».

To έμπειρο στέλεχος της αγοράς πετρελοειδών, σημειώνει ότι το γεγονός πως τα επεισόδια σημειώθηκαν Σάββατο, με τις αγορές κλειστές, έδωσε έναν μικρό χρόνο αξιολόγησης. Ωστόσο, «τα δεδομένα δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει. Δεν θεωρώ πιθανό να δούμε τις τιμές να ανοίγουν στα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά είναι πολύ πιθανό να διατηρηθούν πάνω από τα 80 δολάρια».

Τα δύο σενάρια για τη βενζίνη

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αγορά επεξεργάζεται δύο βασικά σενάρια:

Σενάριο 1: Πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι

Εφόσον η τιμή του πετρελαίου διαμορφωθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης, που σήμερα κινείται γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα φτάσει περίπου στα 1,78 ευρώ το λίτρο.

