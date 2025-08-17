Πώς θα καταλαβαίνετε εάν το βίντεο που βλέπετε είναι από τεχνητή νοημοσύνη

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα όπου εικόνες, ήχοι και βίντεο φαίνονται απολύτως αληθινά — αρκετά για να ξεγελάσουν ακόμη και έμπειρους χρήστες. Από μια γάτα που τραγουδά σαν τον… Έμινεμ, μέχρι viral βίντεο με κουνελάκια σε τραμπολίνο, πολλά από αυτά που βλέπουμε στο TikTok και αλλού δεν είναι πραγματικά.

Προσέξτε την κίνηση

Ένα βασικό «τέχνασμα» για να καταλάβετε αν ένα βίντεο είναι AI είναι η κίνηση: αν το πρόσωπο κοιτάζει συνέχεια στην κάμερα χωρίς να ανοιγοκλείνει τα μάτια, οι κινήσεις φαίνονται υπερβολικά λεία ή τεχνητές. Παράλληλα, στρέψτε το βλέμμα σας στην υφή του δέρματος — αναζητήστε υπερβολικά τέλεια, πλαστικές επιφάνειες και γύρω από τα μαλλιά θολούρες ή αλλοιώσεις. Τέλος, οι μικροκινήσεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, όπως αυθόρμητοι μορφασμοί ή αντιδράσεις στα εξωτερικά ερεθίσματα, τυπικά απουσιάζουν στα AI-generated βίντεο.

