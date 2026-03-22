Πώς θα καταλάβετε τον χαρακτήρα του άλλου με μια μόνο ερώτηση

Το να γνωρίζουμε νέους ανθρώπους είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Κάθε σημαντικός άλλος στην καθημερινότητά μας, φίλος, αφεντικό, συνάδελφος, σύντροφος ή γνωστός που έχουμε ήταν κάποτε απλώς ένας ξένος. Και όταν τον συναντήσαμε για πρώτη φορά, δεν μπορούσαμε να είχαμε ιδέα ότι θα δημιουργούσαμε τη σχέση που μοιραζόμαστε αυτήν τη στιγμή — ή θα μπορούσαμε;
Αν θέλετε λοιπόν, να αντιληφθείτε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου υπάρχει μία ερώτηση, που σύμφωνα με έρευνα, μπορεί να σας αποκαλύψει πολλά.
Ποια είναι αυτή;
Απλώς ρωτήστε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας τη γνώμη του για κάποιον άλλο.
Σύμφωνα με την έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, οι άνθρωποι βλέπουμε στους άλλους δικά μας χαρακτηριστικά. Έτσι ένα εγωιστής χαρακτήρας θα διακρίνει στον άλλο αντίστοιχα στοιχεία, ενώ ένας ευγενικός πιο ήπια και ήρεμα χαρακτηριστικά.
