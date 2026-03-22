Πώς θα καταλάβετε τον χαρακτήρα του άλλου με μια μόνο ερώτηση

Το να γνωρίζουμε νέους ανθρώπους είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Κάθε σημαντικός άλλος στην καθημερινότητά μας, φίλος, αφεντικό, συνάδελφος, σύντροφος ή γνωστός που έχουμε ήταν κάποτε απλώς ένας ξένος. Και όταν τον συναντήσαμε για πρώτη φορά, δεν μπορούσαμε να είχαμε ιδέα ότι θα δημιουργούσαμε τη σχέση που μοιραζόμαστε αυτήν τη στιγμή — ή θα μπορούσαμε;

Είναι αδύνατο να μάθουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για κάποιον την πρώτη φορά που θα τον συναντήσουμε, εκτός και αν έχουμε κάποιο χάρισμα που μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε αμέσως με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.

Σίγουρα απλές ερωτήσεις, όπως «Έρχεσαι πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση;» ή «Γιατί άφησες την τελευταία σου δουλειά» σε μια συνέντευξη για εργασία να μας δώσουν κάποια παραπάνω πληροφορία. Στην προσπάθεια που κάνουμε για να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιον, μπορούν να μας βοηθήσουν αρκετά στοιχεία, τα οποία όμως δεν μας δίνουν άμεσα πολλές πληροφορίες για την προσωπικότητά του άλλου.

Αν θέλετε λοιπόν, να αντιληφθείτε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου υπάρχει μία ερώτηση, που σύμφωνα με έρευνα, μπορεί να σας αποκαλύψει πολλά.

Ποια είναι αυτή;

Απλώς ρωτήστε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας τη γνώμη του για κάποιον άλλο.

Σύμφωνα με την έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, οι άνθρωποι βλέπουμε στους άλλους δικά μας χαρακτηριστικά. Έτσι ένα εγωιστής χαρακτήρας θα διακρίνει στον άλλο αντίστοιχα στοιχεία, ενώ ένας ευγενικός πιο ήπια και ήρεμα χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να κρίνουν χαρακτηριστικά (και θετικά και αρνητικά) άλλων ανθρώπων.

