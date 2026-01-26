Γαλακτομικά υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας σύμφωνα με μακροχρόνια μελέτη στη Σουηδία

Μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησε μια μεγάλη ομάδα ενηλίκων στη Σουηδία για έως και 25 έτη, με στόχο να διερευνήσει κατά πόσο διαφορετικοί τύποι γαλακτοκομικών προϊόντων συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Οι ερευνητές εξέτασαν λεπτομερώς τη διατροφή των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της μελέτης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, και παρακολούθησαν ποιοι ανέπτυξαν στη συνέχεια άνοια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer και της αγγειακής άνοιας.

Το κύριο εύρημα ήταν ότι τα άτομα με υψηλότερη κατανάλωση ορισμένων γαλακτοκομικών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά —ιδίως τυριού και κρέμας— είχαν χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Το τυρί υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά συσχετίστηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο αγγειακής άνοιας, ενώ σε άτομα χωρίς συγκεκριμένο γενετικό παράγοντα κινδύνου (APOE ε4) συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Alzheimer.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ