ΥΓΕΙΑ

Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media

Μια απίστευτα απλή συνταγή, με μόλις δύο υλικά, είναι η νέα εμμονή των social media και υπόσχεται γεύση… cheesecake χωρίς ψήσιμο, χωρίς μίξερ και κυρίως χωρίς ενοχές. Πρωταγωνιστής της τάσης είναι το ελληνικό γιαούρτι, σε συνδυασμό με μπισκότα, σε μια απλή και οικονομική συνταγή που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες δοκιμές από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η αρχή έγινε στις 7 Ιανουαρίου, όταν ο TikToker Stan Fukase ανάρτησε βίντεο στο οποίο δοκιμάζει να φτιάξει «cheesecake» απλώς πιέζοντας μπισκότα μέσα σε ένα κεσεδάκι ελληνικού γιαουρτιού και αφήνοντάς το στο ψυγείο για 12 έως 15 ώρες. Το αποτέλεσμα τον εξέπληξε τόσο, που η αντίδρασή του έγινε σχεδόν εξίσου viral με τη συνταγή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

