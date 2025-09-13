Πόσο αυξάνονται μισθοί και συντάξεις από το 2026, τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης φόρου, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία ενεργοποιείται από τα εισοδήματα του 2026.

Τα μεγαλύτερα οφέλη θα διαπιστώσουν οι οικογένειες με παιδιά, οι έχοντες μεσαία αλλά και υψηλά εισοδήματα καθώς και οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα 40.000 ευρώ χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ το χρόνο, με ένα παιδί 1.000 ευρώ, με δύο παιδιά 1.400 ευρώ, με τρία παιδιά 2.300 ευρώ, ενώ οι πολύτεκνοι φτάνουν τα 4.300 ευρώ ετησίως.

Την ίδια ώρα, για νέους έως 25 ετών η μείωση φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 3.300 ευρώ και για νέους έως 30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ το όφελος είναι 1.300 ευρώ.

Τα αφορολόγητα όρια

Με τη εφαρμογή της νέας κλίμακας τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες ανέρχεται σε:

8.643 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά,

10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί,

