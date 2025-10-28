Πόσο θα πληρώσουμε για ρεύμα και καύσιμα τον Νοέμβριο – “Ασανσέρ” οι τιμές της ενέργειας

Ανέβηκε η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια και έρχονται και νέες αυξήσεις τουλάχιστον στις αρχές της εβδομάδας. Υψηλότερα και το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω της απότομης αύξησης της διεθνούς τιμής του “μαύρου χρυσού” μετά την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Αν προστεθεί και η αύξηση στην χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε ολοκληρώνεται η εικόνα αβεβαιότητας για το τι μέλλει γενέσθαι με τις τιμές της ενέργειας ενόψει και της έλευσης του χειμώνα.

Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με απότομες μεταβολές που ήταν λογικό να προκαλέσουν ανησυχία. Στο πετρέλαιο, η διεθνής του brent βρέθηκε από τα 60 στα 66 δολάρια μέσα σε μερικές ώρες. Απότομη η αύξηση αλλά και πάλι η τιμή των 66 δολαρίων καταγραφόταν στα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα.