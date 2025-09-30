Τελευταία Νέα
Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο, γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας στα τέλη του Οκτωβρίου καθώς θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο. Tη νύχτα του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 3 π.μ., στην πραγματικότητα θα είναι 2 π.μ. Η Κυριακή προτιμάται ως ημέρα για την αλλαγή ώρας καθώς δραστηριοποιούνται λιγότεροι άνθρωποι, και έτσι έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Αλλαγή ώρας 2025: Τι έχει αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο είχε αποφασίσει την κατάργηση της αλλαγής ώρας το 2021. Η ψηφοφορία είχε γίνει τον Μάρτιο του 2019. Αυτό επρόκειτο να γίνει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021, ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών με την πανδημία, το θέμα δεν προχώρησε και οι χώρες δεν επέλεξαν ποτέ αν θα κρατούσαν τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα.

