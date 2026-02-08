Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις – Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς. Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.

Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.

