Από το «no hire – no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β’ εξάμηνο 2025

Λίγα χρόνια μετά τη «Μεγάλη Παραίτηση» που σημάδεψε την εποχή της πανδημίας, η διεθνής αγορά εργασίας φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να βρει τον «βηματισμό» της, κινούμενη με διαφορετικές… ταχύτητες σε διαφορετικές χώρες.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στη λύση «no hire – no fire» (καμία πρόσληψη – καμία απόλυση), επιλέγοντας τις μεμονωμένες προσλήψεις που καλύπτουν μόνο τις θέσεις όσων αποχωρούν. Έτσι η αγορά εργασίας παραμένει κατ’ ουσίαν σε ακινησία.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη χαμηλότερη πληθωριστική πίεση, στην υψηλότερη παραγωγικότητα και στη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στο ρευστό αυτό σκηνικό έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη, που ήδη αλλάζει τη δομή της απασχόλησης και υπολογίζεται να αφανίσει την πλειοψηφία των entry-level θέσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μορφή AI Augmentation εντείνεται, καθώς οι οργανισμοί ενσωματώνουν AI agents σε ολοένα και πιο σύνθετες ροές εργασίας, πέρα από τον παραδοσιακό αυτοματισμό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται από υποστηρικτικό εργαλείο σε ενεργό μέρος των ροών εργασίας, μέσω AI Agents που συνεργάζονται με ανθρώπους και μεταξύ τους. Οι εργοδότες αναφέρουν ότι κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες παραμένουν δύσκολο να αντικατασταθούν από την ΑΙ, με την ηθική κρίση να βρίσκεται στην κορυφή (33%), ακολουθούμενη από την εξυπηρέτηση πελατών (31%) και τη διαχείριση ομάδων (30%).

Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα αλλάξει το 39% των βασικών δεξιοτήτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα συνεργατικά μοντέλα ανθρώπων και AI. Οι εργαζόμενοι καλούνται να αλληλεπιδρούν καθημερινά με ψηφιακά και AI-based συστήματα, καθιστώντας το upskilling κρίσιμο για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας.

