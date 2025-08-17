Πόθεν Έσχες: Σε εξέλιξη η υποβολή των δηλώσεων

Με νέες διευκολύνσεις αλλά και παγίδες ξεκίνησε η η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η λίστα των υπόχρεων έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει πλήθος κατηγοριών από το δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα.

Το πόθεν έσχες

Η βασική αλλαγή είναι ότι από φέτος υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης άντλησης των στοιχείων από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εξαιρούνται τα αντίστοιχα του εξωτερικού) για καταθέσεις και δάνεια, ενώ αν παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση με τις τράπεζες όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι αυτά θα επιλυθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ