Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καλαμάτας (video)

Στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, το Συμβούλιο Νεολαίας πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή ενεργών μελών με φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία να καλωσοριστούν τα νέα μέλη, να παρουσιαστεί η μέχρι τώρα πορεία του Συμβουλίου και να συζητηθεί ο προγραμματισμός των δράσεων για το επόμενο έτος.

Το Συμβούλιο λειτουργεί με οργανωμένο τρόπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία και τη δυναμική όλων των συμμετεχόντων. Η δουλειά σε ομάδες εργασίας, με ρόλους και οριζόντιο συντονισμό, διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων και την δημιουργία δράσεων και προτάσεων.

Στο επίκεντρο των προσεχών μηνών βρίσκονται δράσεις που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των νέων και τον διάλογο μεταξύ των νέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης κοινότητας. Συγκεκριμένα, το σχέδιο δράσης που κατατέθηκε για την ανάδειξη της Καλαμάτας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ενίσχυση των δράσεων του Συμβουλίου Νεολαίας και ανάπτυξη οργανωτικής υποδομής.

Δημιουργία Γραφείου Νεολαίας – Κέντρου Συνάντησης, χώρου συνάντησης και συνεργασίας για όλους τους νέους.

Οργάνωση του Φεστιβάλ Νεολαίας Καλαμάτας, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε ετήσια διοργάνωση «από τους νέους για τους νέους».

Δράσεις Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, όπως το εργαστήριο Χριστουγέννων και καλλιτεχνικά εργαστήρια, προσανατολισμένα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργική έκφραση.

Στήριξη της Νεανικής Εξωστρέφειας και συμμετοχή μελών σε ευρωπαϊκές ευκαιρίες, όπως το European Youth Event 2027.

Υλοποίηση εργαστηρίων Συμμετοχικού Αστικού Σχεδιασμού Νέων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημόσιο χώρο.

Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νεολαίας, που θα καταγράψει και θα αναδείξει τη νεανική πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη.

Δοκιμαστική εφαρμογή Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νεολαίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για δράσεις της κοινότητας.

Το Συμβούλιο Νεολαίας συνεχίζει να χτίζει γέφυρες, να προωθεί ιδέες «από τους νέους για τους νέους» και να σχεδιάζει δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τον ρόλο και τις δυνατότητές του, με όραμα μια Καλαμάτα όπου η νεολαία συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην καθημερινότητα και στον δημόσιο χώρο.