Ρεύμα: Σημαντική αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο – Στα 15 λεπτά/kWh η μέση χρέωση

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο του 2026, καθώς οι προμηθευτές ανακοίνωσαν μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια που ρίχνουν τη μέση χρέωση κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από περίπου 19 λεπτά/kWh τον Φεβρουάριο. Η πτώση αυτή ακολουθεί τη σημαντική διόρθωση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα και επαναφέρει τις λιανικές τιμές σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές τον Μάρτιο

Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, ανακοίνωσε για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο χρέωση 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 200 kWh και 14,5 λεπτά/kWh για κατανάλωση άνω των 200 kWh. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν η αντίστοιχη χρέωση για τις πρώτες 200 kWh είχε διαμορφωθεί περίπου στα 13,9 λεπτά/kWh, προκύπτει μείωση της τάξης του 7%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή προσαρμογή των λιανικών τιμών στη χαμηλότερη χονδρική.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ