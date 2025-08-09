Πράσινο φως για το αρδευτικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημαντικό βήμα για την αγροτική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, αποτελεί η έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου», συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και αφορά έργο που θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης έκτασης 2.700 στρεμμάτων, με κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου μήκους 2.795 μέτρων.

Κατά μήκος του αγωγού θα εγκατασταθούν υδροληψίες, διασφαλίζοντας την ορθολογική διανομή νερού στους παραγωγούς. Πρόκειται για έργο ισχυρής εμβέλειας που θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα άρδευσης της περιοχής, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να επενδύει σε κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και ενισχύουν την αγροτική παραγωγή. Η υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου στον Άγιο Γεώργιο Μπόρσας Κουτσοποδίου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και στήριξη της τοπικής οικονομίας με έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.